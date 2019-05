Pacco bomba esploso a Lione, fermate due persone

Due persone sono state fermate a Lione nell'ambito dell'inchiesta sul pacco bomba che venerdì scorso è esploso davanti a una panetteria in Rue Victor Hugo e ha causato tredici feriti lievi. Lo hanno reso noto il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, e il sindaco della città, Gérard Collomb.

Media: uno dei fermati è un 24enne studente di ingegneria

Uno dei due fermati - secondo quanto si apprende dalla procura - ha 24 anni ed è indiziato di essere personalmente "l'autore" dell'attentato. BFM-TV scrive che il giovane, fermato questa mattina intorno alle 10 in una strada del 7/o arrondissement di Lione, è uno studente d'ingegneria, ignoto finora alle forze dell'ordine. In un tweet il sindaco di Lione ed ex ministro dell'Interno Gérard Collomb si congratula per la cattura: "Voglio ringraziare tutti i servizi che hanno permesso di giungere a questo risultato in tempi così rapidi".

Il pacco bomba

L’esplosione del pomeriggio del 24 maggio è avvenuta in pieno centro a Lione. Il congegno, telecomandato a distanza e potenziato con viti e bulloni per massimizzare i danni, ha ferito 13 persone, di cui undici sono state portate in ospedale, tra cui una bimba di otto anni. Il giorno successivo la polizia aveva pubblicato la fotografia di un sospettato - catturata da una telecamera di sicurezza nella zona dell'attentato - sottolineando che si trattava di "un individuo pericoloso".