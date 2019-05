Primi exit poll dai Paesi al voto per il Parlamento europeo che hanno chiuso le urne nel pomeriggio di domenica. In Italia si voterà invece fino alle 23 (IL LIVEBLOG). In Germania è avanti la Cdu-Csu di Angela Merkel, ma si registra un exploit dei Verdi. Il Rassemblement National di Marine Le Pen sarebbe in vantaggio, in Francia, rispetto a En Marche del presidente Macron. In Austria, secondo le prime stime, è in testa il Partito popolare del cancelliere Kurz. Il centrodestra di Mitsoakis avrebbe sconfitto la sinistra del premier Tsipras in Grecia. Confermato il successo dei laburisti di Timmermans in Olanda. In Ungheria sarebbe netto il successo del sovranista Orban.

Exit poll in Germania

Alle europee in Germania, l’Unione Cdu-Csu di Angela Merkel perde il 7,8%, ma si conferma il primo partito con il 28%. L'Spd otterrebbe il 15,5%, perdendo l'11,8%. Successo dei Verdi che arrivano al 22%, con un +11,3%, e diventano il secondo partito. L'AfD sta al 10,5% (+3,4%). Quanto alle altre liste, la Linke sarebbe al 5,5% (-1,9), i liberali della Fdp al 5,5 (-0,6%). I populisti di destra dell'AfD crescono, ma meno di quanto si pensava nei sondaggi, che li davano al 13%. Il crollo più significativo è quello della Spd, che pure un sondaggio della Bild dava appaiata ai Verdi. I Verdi tedeschi avranno 22 seggi al Parlamento europeo: si evince da un'elaborazione della Welt sulla base degli exit poll secondo cui all'Europarlamento entreranno anche eurodeputati tedeschi del Partito dei Pirati, del partito Volt e del partito animalista. In particolare, la Cdu avrà 28 deputati, 22 i Verdi, 15 la Spd - una debacle-, 10 l'Afd, 6 la Fdp, 5 la Linke, 5 il Partei, 2 il Fw, 2 il Partito animalista, 1 la Oedp, uno il partito della Famiglia, uno Volt e uno il partito dei Pirati.

Exit poll in Francia

Secondo i primi exit poll delle europee in Francia - pubblicati sul sito del quotidiano belga Le Soir - il Rassemblement National di Marine Le Pen sarebbe il primo partito. La lista guidata da Jordan Bardella dovrebbe attestarsi tra il 23 e il 25%. Al secondo posto arriverebbe la lista Renaissance - espressione del partito del presidente Emmanuel Macron, La Republique en Marche, guidata da Nathalie Loiseau. La formazione europeista dovrebbe ottenere un risultato compreso tra il 19 e il 22%.

Exit poll in Ungheria

Alle europee in Ungheria il partito di Viktor Orban, Fidesz, si conferma in testa ai primi exit poll con un netto 56%. Emerge dai numeri resi noti da Europe Elects. Il risultato è superiore di 4 punti percentuali rispetto alle elezioni europee del 2014.

Exit poll in Irlanda

Il Finn Gail (Ppe, europeista) del premier Leo Varadkar si conferma primo partito in Irlanda, dove si è votato venerdì 24 maggio. Secondo le proiezioni aggiornate, con un 29% di voti e una previsione di 4 seggi. Mentre restano al palo gli storici rivali del Fianna Fail (Alde) che nelle parallele elezioni locali sono testa a testa con il partito governo, ma alle Europee rischiano di cedere persino il secondo posto ai Verdi, che volano dall'1,6 al 15%: per di più con 2 seggi probabili (contro solo uno del Fianna Fail) grazie alla concentrazione dei loro consensi in una delle tre circoscrizioni nazionali del Paese, quella di Dublino. Altri due seggi dovrebbero andare allo Sinn Fein (sinistra nazionalista), pur in calo dal 15 al 13%, e due a indipendenti di sinistra (tutti e 4 destinati al gruppo europeo Gue/Ngl). Nessuna forza euroscettica di rilievo era in corsa nel Paese, dove l'affluenza resta attorno al 50%. In totale l'Irlanda elegge 13 deputati, due quali però congelati fino a che il Regno Unito non concederà la sua quota ratificando la Brexit.

Exit poll in Olanda

In Olanda si è votato giovedì 23 maggio. Le prime stime ufficiali del Parlamento europeo basate sugli exit poll confermano la vittoria dei i laburisti del PvdA di Frans Timmermans, che ottengono il 18,10%, seguiti dai liberal-conservatori (VVD) del premier Mark Rutte al 15%, mentre i Cristiano democratici (CDA) sono al 12,3%. Il partito populista di destra Forum voor Democratie (FvD) dell'esordiente Thierry Baudet è all'11%, mentre è scivolone per il Pvv di Geert Wilders, alleato della Lega di Matteo Salvini, al 4,10.

Exit poll in Austria

In Austria vince il Partito popolare del cancelliere Kurz. Perdono, ma non crollano dopo lo scandalo dell'ex vice cancelliere Heinz Christan Strache, i nazionalisti. In calo anche i socialdemocratici. Secondo le stime della tv pubblica Orf, la Oevp di Kurz è al 34% (+7,5%), l'Spoe si ferma al 23,5% (-0,6%) e la Fpoe scende al 17,5% (-2,2%).

Exit poll in Grecia

Il principale partito di opposizione Nea Dimokatia (ND) di Kyriakos Mitsotakis, che fa capo alla famiglia del Partito popolare europeo, è in testa ai risultati in Grecia con il 36%, secondo i primi exit poll diffusi da Europe Elects. Il partito di sinistra Syriza, del premier Alexis Tsipras, tiene con il 27%, ma scivola al secondo posto. Arretra la formazione di estrema destra Alba Dorata, che si attesta al 6%. Nel 2014 Syriza aveva ottenuto 6 seggi (26,57%), Nuova Democrazia 5 (22,72%), Alba Dorata 3 (9,39%).

Exit poll a Cipro

A Cipro, invece, vince il partito conservatore e membro del Ppe Disy, col 31,8% dei voti, conquistando 2 dei 6 seggi che spettano al Paese nell'emiciclo europeo. Emerge dai primi exit poll pubblicati da Europe Elects. In crescita anche il partito di estrema destra Elam, che raggiunge l'8,8%, mentre nel 2014 aveva ottenuto il 2,69%. Tiene la formazione di sinistra Akel membro del gruppo europeo Gue/Ngl col 26%, che conquista due seffi. I centristi di Diko e il movimento dei social democratici Edek, entrambi della famiglia dello S&D, ottengono rispettivamente l'11,9% e il 9,8% l'altro, entrambi in crescita rispetto al 2014.

Exit poll in Finlandia

In Finlandia, i conservatori del National Coalition Party sono in testa con il 20,9%, seguiti dai socialdemocratici al 16,7 (che perdono così il primato ad appena un mese dalle elezioni politiche), dai Verdi al 14,4 e dal Partito di Centro. Indietro i Veri Finlandesi alleati della Lega di Matteo Salvini, che sono al 13,1%: in calo di 4 punti rispetto alle elezioni politiche di aprile che li avevano consacrati come secondo partito.

Exit poll in Bulgaria

In Bulgaria, stando ai primi exit poll diffusi alla chiusura dei seggi alle 20 locali (19 italiane), risulta in testa il partito conservatore Gerb del premier Boyko Borissov. L'agenzia Gallup International gli assegna il 30,5% dei voti e sei seggi dei 17 spettanti alla Bulgaria al Parlamento europeo. Seguono il partito socialista all'opposizione, con il 25,4% e cinque seggi, e il partito della minoranza turca, Dps, con il 12,8% e tre seggi. Al quarto posto, con l'8% dei voti, si piazzerebbe il partito nazionalista Vmro con 2 seggi. La coalizione di centrodestra Bulgaria democratica raccoglierebbe, a sorpresa, il 6,5% dei voti superando lo sbarramento del 5,88% e ottenendo un seggio. L'affluenza alle urne, secondo le prime indicazioni, è stata bassa, poco più del 30% (alle politiche si attesta solitamente fra il 50% e il 60%).

