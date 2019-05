Dopo le dimissioni annunciate tra le lacrime daThersa May, che dal prossimo 7 giugno non sarà più la leader dei Tory, si è aperto il toto-nomi per la successione alla guida dei Coservatori britannici.

Tra i primi a farsi avanti c'è l'ex ministro della Brexit Dominic Raab, che nella serata di sabato ha annunciato che correrà per la leadership del partito: "Combatterò per un accordo più equo sulla Brexit, per i lavoratori britannici e per una società più giusta, dove ogni bambino possa realizzare il proprio potenziale", ha reso noto il super falco euroscettico, come riporta Sky News.