Prime nozze gay in un Paese dell’Asia. E’ Taiwan a celebrare le storiche unioni a una settimana dall’entrata in vigore della legge sui matrimoni omosessuali, approvata nonostante l’opposizione dei conservatori.

Oltre 150 coppie sposate in poche ore

Alle 10 del mattino di venerdì 24 maggio, secondo quanto riporta la Cnn, 166 coppie dello stesso sesso avevano già registrato i loro matrimoni in tutta Taiwan, secondo il ministero dell'Interno dell’isola. I primi a sposarsi a Taipei sono stati Shane Lin e Marc Yuan. Nella capitale del Paese. anche Chi Chia-wei, che ha avuto un ruolo di primo piano nella lotta per i diritti della comunità Lgbt. "Mi sono preparato a lungo per questo giorno, anche se ci è voluto molto prima che arrivasse. ma sapevo che prima o poi sarebbe arrivato"

Le prime nozze gay celebrate a Taipei: a sinistra Shane Lin e Marc Yuan, a destra Cynical Chick e Li Ying-Chien (Getty)

Il lungo iter della legge sulle nozze gay

Taiwan dopo aver riconosciuto i matrimoni tra persone dello stesso sesso è diventato un riferimento per i diritti Lgbt in Asia. Esattamente due anni fa, il 24 maggio 2017, il Consiglio dei grandi Giudici, la Corte Costituzionale di Taiwan, si era espresso a favore dei matrimoni gay, dando due anni di tempo allo Yuan Legislativo, il Parlamento dell'isola, per la revisione della legge. L'apertura ai diritti Lgbt aveva innescato un forte dibattito a Taiwan, con molti contrari. A novembre scorso, in uno dei dieci referendum che accompagnavano la tornata di elezioni amministrative, il 69% dei votanti si era detto contrario alla legalizzazione dei matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso.