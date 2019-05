Sara Carbonero, la moglie di Iker Casillas, operata per un tumore

"Non si fa in tempo a riprendersi da un forte spavento che la vita torna a sorprenderti. Questa volta è toccato a me, quella brutta parola di sei lettere che faccio ancora fatica a scrivere”. È con questo messaggio su Instagram che Sara Carbonero, la giornalista spagnola moglie del portiere Iker Casillas, ha fatto sapere di avere un tumore e di aver subito un intervento. L’annuncio è arrivato a meno di mese da un altro problema di salute in famiglia: lo scorso primo maggio, infatti, il portiere ex Real Madrid (CHI È) è stato colpito da un infarto durante un allenamento con il Porto (ha lasciato l'ospedale, emozionato, qualche giorno dopo).

Carbonero: “Sono tranquilla e fiduciosa che tutto andrà bene”

Sul suo profilo social, Carbonero ha raccontato di essere stata operata d’urgenza a causa di un tumore maligno alle ovaie. “Qualche giorno fa, durante una visita di controllo, i medici mi hanno trovato un tumore maligno alle ovaie e sono stata operata. È andato tutto bene, per fortuna lo abbiamo preso in tempo ma mi aspettano ancora alcuni mesi di lotta mentre continuo il trattamento”, ha scritto la giornalista. “Sono tranquilla e fiduciosa che tutto andrà bene. So che il cammino sarà duro ma con un lieto fine. Posso contare sul sostegno della mia famiglia e degli amici e su un grande staff medico”, ha aggiunto.