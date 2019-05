La Regina Elisabetta sta cercando un social media manager. A 93 anni, Sua Maestà non perde di vista le novità tecnologiche e ha pubblicato un annuncio su Linkedin per trovare uno specialista che coordini le sue attività digitali.

Una sovrana sempre più social

Due mesi fa, Elisabetta II ha pubblicato il suo primo post su Instagram, sull'account @theroyalfamily. È stato aperto un account dello stesso tipo anche su Twitter. L'attività social è assidua e racconta gli avvenimenti della Casa Reale, matrimoni e nascite degli eredi. Per questo serve un “responsabile delle comunicazioni digitali” a Buckingham Palace, che si occupi della supervisione di piattaforme di social media, della creazione di contenuti per il sito web dei Reali e della ricerca e della scrittura di articoli di approfondimento. “Che si tratti di una visita di Stato, di una cerimonia di premiazione o di un fidanzamento reale, ci si assicurerà che i nostri canali digitali suscitino sempre interesse e raggiungano una vasta platea di destinatari”, si legge nell'offerta di lavoro. Lo stipendio previsto è di 30mila sterline all'anno, cui si aggiunge un “pacchetto di benefit” (dalla formazione al pranzo offerto da Buckingham Palace).

Il profilo cercato dalla Regina

Si tratta di un lavoro a tempo pieno, con 33 giorni di ferie all'anno. L'esperienza richiesta è “minima”, anche se la concorrenza non mancherà. Al momento le candidature avanzate sono quasi 750. Certo, vista la delicatezza dell'incarico e la visibilità dei post (su Instagram theroyalfamily ha poco meno di 6 milioni di follower), non bisogna essere un principiante. Occorre avere un passato nella gestione di siti e web e canali social “di alto profilo”, in modo da saper “massimizzare i benefici” e “minimizzare i rischi”. Il social media manager entrerà a far parte del “piccolo team” che già oggi gestisce l'attività social di Sua Maestà. Chi verrà selezionato dovrà anche avere “uno sguardo al futuro” per “aiutare a perfezionare e plasmare le nostre comunicazioni digitali attraverso l'analisi, il monitoraggio e l'esplorazione di nuove tecnologie”. Sono richieste “creatività”, “capacità di scrittura”, competenze nel campo fotografico e nella trasmissione di contenuti in diretta. E, infine, non deve mancare la “flessibilità”.