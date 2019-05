Usa, primo repubblicano in Congresso chiede impeachment per Trump

Il deputato del Michigan Justin Amash, è il primo esponente repubblicano nel Congresso Usa che chiede esplicitamente l'impeachment per Donald Trump per il Russiagate. Amash, appartenente all'ala più libertaria del partito conservatore, in una lettera afferma come il rapporto Muller, a differenza di quanto descritto dal ministro della giustizia William Barr, "svela come il presidente Trump sia coinvolto in azioni e atteggiamenti che giustificano l'impeachment". Barr, secondo Amash, ha "deliberatamente distorto" le conclusioni delle indagini di Mueller (TRUMP USA GAME OF THRONES PER TWEET SU RUSSIAGATE).

Le conclusioni di Mueller

Lo scorso 24 marzo, il procuratore generale americano William Barr ha consegnato al Congresso una lettera in cui ha riassunto le conclusioni principali del rapporto sul Russiagate, indagine durata due anni. Nella missiva emerge come il procuratore speciale Robert Mueller, non ha rinvenuto nessuna collusione fra la campagna per le elezioni presidenziali del 2016 di Donald Trump e la Russia. "Anche se il rapporto non conclude che il presidente abbia commesso un reato, allo stesso tempo non lo esonera". Il ministro Barr ritiene comunque che non ci siano abbastanza prove nel rapporto per stabilire che Donald Trump abbia ostacolato la giustizia, si legge nella sua lettera inviata al Congresso.