Odiate la pioggia torrenziale, soprattutto se siete senza ombrello? Anche i gorilla. Come si vede in questo video di Storyful, i primati reagiscono ai temporali proprio come noi. Si guardano attorno, pensando di riuscire a capire per quanto pioverà ancora, poi cercano il modo migliore e più veloce per mettersi al riparo.

Le immagini, filmate in Carolina del Sud allo zoo e giardino di botanico Riverbanks di Colombia, mostrano infatti un gruppo di gorilla che cammina rasente il muro per evitare di bagnarsi e di bagnare i piccoli gorilla che hanno in grembo. Esilarante la loro espressione: tra l’infastidito e l’innervosito. “I gorilla sono creature meravigliose e piene di grazia. Eccetto quando piove”, dice Brooke Hunsinger, direttore di Riverbanks.