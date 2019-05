Festa della mamma con sorpresa per l'orsa polare Tonja che festeggia per la prima volta con la sua cucciola di cinque mesi Hertha (Guarda le foto). Davanti agli sguardi incuriositi e divertiti di grandi e piccini dello zoo Tierpark di Berlino, mamma orsa e la cucciola hanno ricevuto in dono un piccolo albero con frutta, pesce e ghiaccio, per celebrare questa giornata di festa. Ad attirare l’attenzione della piccola Hertha soprattutto una mela, con la quale gioca e che lascia rotolare sulle rocce fino a seguirla con un bel tuffo in acqua....Herta è nata a dicembre scorso, è stata presentata al pubblico per la prima volta a metà marzo, ora sembra essere diventata la vera star dello zoo tedesco. Festa della mamma, l'orsa Tonja festeggia per la prima volta con Hertha. FOTO-VIDEO