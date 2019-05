Aurélien Enthoven è sovranista e a favore della Frexit, l’uscita della Francia dall’Unione Europea. Così il figlio di Carla Bruni e del suo ex compagno, il filosofo francese Raphaël Enthoven, si schiera apertamente per l’Upr, il partito euroscettico Union Populaire Républicaine di Francois Asselineau.

Sempre più euroscettico e a favore del partito pro Frexit

"Avevo una cattiva immagine dell'Upr, quella di un partito piuttosto cospirazionista". Ma poi, racconta in un’intervista a Le Parisien, "ho finito col dirmi che forse (Francois Asselineau) aveva ragione, sono diventato sempre più euroscettico". Il ragazzo ha aderito al piccolo partito sovranista nell'ottobre 2017 e ultimamente è stato fotografato alla manifestazione pro Frexit con occhiali da sole, cappelletto con la visiera e t-shirt a favore di Asselineau, per denunciare la "dittatura" Ue. Il giovane, non ancora 18enne, prende tuttavia le distanze da quei militanti che definisce "complottisti".

"La mamma è un po' stupita ma se ne infischia"

Aurélien è nato dalla relazione sentimentale tra la mamma cantante ed ex modella franco-italiana e il filosofo Raphaël Entowen. I familiari non condividono le sue posizioni, lui però se ne "infischia totalmente". "Le mie idee sono indipendenti" ma ciò non impedisce di avere "dibattiti costruttivi" soprattutto con il papà filosofo. Quanto alla mamma, invece, "era un po' stupita ma se ne infischia".

Una cravatta del partito sovranista in regalo a Nicolas Sarkozy

A Nicolas Sarkozy, l'ex presidente e attuale marito di Carla, Aurélien ha invece regalato una cravatta dell'Upr che l'ex leader dei Repubblicani difficilmente indosserà.