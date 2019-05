L'Assemblea nazionale costituente (Anc) ha approvato la revoca dell'immunità parlamentare di sette deputati di opposizione dell'Assemblea nazionale. Per loro l’accusa è quella di aver partecipato a un fallito colpo di Stato il 30 aprile scorso. A riferirlo è stata l'agenzia di stampa statale Avn. Intanto, la Farnesina ha fatto sapere che una di loro, la deputata Mariela Magallanes, coniugata con un cittadino italiano e con in corso il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, è stata accolta nella Residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Caracas e le sarà garantita ogni possibile tutela e ospitalità, in piena conformità alle convenzioni diplomatiche. Il ministro Enzo Moavero: "Ferma condanna, violati i principi dello Stato di diritto".

Contestato il reato di tradimento della Patria

La decisione nei confronti di Edgar Zambrano, Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Amerigo De Grazia e Richard José Blanco Delgado, è stata presa dopo una richiesta del Tribunale supremo di giustizia (Tsj), che aveva contestato ai sette i reati di tradimento della Patria, cospirazione, istigazione alla insurrezione, ribellione civile, associazione per delinquere, usurpazione di funzioni e istigazione pubblica alla disobbedienza alle leggi e all'odio. Il presidente della Anc, Disdado Cabello, ha segnalato che sono stati identificati tre altri deputati che hanno partecipato al "golpe fallito, promosso dal deputato in rotta con la giustizia Juan Guaidó (CHI È) e dal fuggiasco Leopoldo López, che ha avuto un bilancio di cinque morti e 233 persone arrestate". Nel mese di aprile la Anc aveva revocato anche l'immunità parlamentare a Guaidó, autoproclamatosi presidente ad interim il 23 gennaio, per aver realizzato viaggi all'estero violando le restrizioni impostegli dalla giustizia.

Moavero condanna: "Violati principi dello Stato di Diritto"

Sulla revoca dell’immunità parlamentare nei confronti dei sette deputati venezuelani, ha parlato anche il ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero, che ha espresso "la più ferma condanna per tali decisioni che violano le basilari immunità parlamentari e i principi dello Stato di diritto". "Simili atti repressivi - prosegue il ministro - non aiutano affatto la ricerca di una soluzione democratica e pacifica della grave situazione venezuelana, a favore della quale il governo italiano lavora insieme all'Unione Europea, anche nel contesto dell'apposito Gruppo Internazionale di Contatto".