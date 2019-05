Russia, valanga travolge gruppo di 9 turisti sui monti Altai: 7 morti

Una valanga, lo scorso 6 maggio, ha travolto un gruppo di turisti che si trovava sui monti Altai, in Russia. Il gruppo, ha spiegato il ministero delle Emergenze russo, citato dalla Tass, era formato da nove persone: sette di loro sono morte. Le due persone sopravvissute sono arrivate oggi in un villaggio e hanno dato l’allarme.

L'allarme dato dai sopravvissuti dopo due giorni

“Il 6 maggio una valanga è precipitata nell'area montagnosa di Chuya: sette persone sono morte mentre i due membri del gruppo sopravvissuti sono arrivati nel villaggio di Kosh-Agach solo oggi", ha fatto sapere il ministero delle Emergenze. Ha spiegato, poi, che i due sopravvissuti "non sono stati in grado di riportare l'incidente prima poiché non c'era alcuna connessione in quella zona". Da Mosca è partito un elicottero, con a bordo i soccorritori, per cercare di trovare e recuperare i corpi dei sette turisti.