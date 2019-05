Adam Sky è morto dissanguato dopo un incidente nel fine settimana sull’isola indonesiana di Bali. Il Dj australiano (il suo vero nome era Adam Neat) si sarebbe ferito scontrandosi con una porta a vetri mentre tentava di soccorrere un’amica che si era fatta male. Per aiutare la ragazza, come riporta BBC, ha sfondato la porta a vetri, procurandosi tagli profondi. La donna è sopravvissuta ed è ricoverata in ospedale. Adam, invece, è morto nella notte.

L'artista cercava di aiutare un'amica

La notizia è stata resa nota sui profili social dell’artista di 42 anni: “È con grande dispiacere che possiamo confermare che Adam Neat è stato coinvolto in un incidente mortale mentre cercava di aiutare un’amica con diverse fratture a Bali, sabato 4 maggio 2019”.

Non è stata effettuata l’autopsia

Sul corpo del dj non sarà effettuata alcuna autopsia. Non ci sono dubbi sulle cause della morte e la decisione ha trovato d’accordo anche la famiglia. Il responsabile di medicina legale presso Sanglah General Hospital, Ida Bagus Putu Alit, ha detto che Adam aveva piccoli tagli, lividi e abrasioni sul viso e su entrambe le ginocchia. L’artista sarebbe stato soccorso in ritardo perché l’incidente è avvenuto in tarda notte.