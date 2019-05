Mentre si rincorrono le voci sulla presunta data di nascita del primogenito di Harry e Meghan - c'è chi sostiene che sia addiruttura già nato - una cosa è certa. I duchi di Sussex (LA FOTOSTORY) hanno deciso che non si faranno fotografare sulle scale dell'ospedale col piccolo neonato (LE FOTO DELLA GRAVIDANZA). Ecco l'ultimo, in ordine di tempo, strappo alla tradizione della famiglia reale.

La regina non l'avrebbe presa bene

"Non vediamo l’ora di condividere la bella notizia con tutti", hanno dichiarato Harry e Meghan (IL TOTONOME SUL ROYAL BABY), ma solo dopo aver avuto "l'opportunità di festeggiare in privato come una nuova famiglia”. Nessun commento ufficiale, invece, dalla casa reale. Ma in molti sostengono che lo strappo al protocollo non abbia incontrato il beneplacito della regina Elisabetta.

Keira Knightley contro la foto di Kate Middleton con Charlotte

A favore della decisione dei duchi di Sussex si schiera il drammaturgo e commentatore americano Bonnie Greer che, in un articolo pubblicato dalla Cnn, sostiene che la volontà di Meghan di tenere privata la nascita del proprio figlio possa dare più sicurezza alle altre future madri che non si sentiranno in dovere di sentirsi perfette, “come fossero pronte per una copertina di Vogue”, subito dopo il parto. Aspetto, questo, che era stato portato alla luce anche dall'attrice Keira Knightley che, in un saggio pubblicato nel 2018, aveva duramente criticato la foto della nascita della piccola Charlotte - figlia di William e Kate (IL CONFRONTO CON LADY D)- nella quale la duchessa di Cambridge si era mostrata ai fotografi in splendida forma e indossando tacchi alti a sole 7 ore dal parto.