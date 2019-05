Venezuela, Lopez: “Non ho paura né del carcere né di Maduro”

Il leader oppositore venezuelano Leopoldo Lopez, di cui ieri la Corte Suprema di Giustizia venezuelana ha ordinato l'arresto, continuerà a rimanere nell’ambasciata spagnola a Caracas, dove si è rifugiato il 30 aprile dopo essere fuggito dagli arresti domiciliari con l’aiuto dell'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidó. (CHI È - FOTO) Lo ha dichiarato lo stesso Lopez, affermando di non aver paura "né del carcere né di Nicolás Maduro". (CHI È MADURO)

Lopez: la nostra insurrezione ha causato una frattura nel regime

Lopez, parlando dall’ambasciata dove si è rifugiato con la moglie e la figlia di 15 mesi, ha sottolineato di non voler tornare in carcere: "È un inferno, ma non ne ho paura, non ho paura di Maduro, non ho paura della dittatura". Dopo aver chiarito di non essere tornato a casa sua perché lo avrebbero portato "di nuovo nel carcere militare di Ramo Verde", il leader dell’opposizione ha sostenuto che "l'insurrezione" guidata da lui e da Guaidó ha causato "una frattura del regime". "Si è aperta una crepa - ha detto Lopez - ed è un colpo alla Forza armata". In ogni caso la Spagna, ieri, ha fatto sapere che non consegnerà l'oppositore alla giustizia venezuelana.

Le vittime degli scontri

Ieri, all’indomani delle due imponenti mobilitazioni a favore e contro il governo chavista, il numero delle vittime durante le proteste è salito a 4. Secondo quanto riporta l'ong Osservatorio venezuelano di conflittualità sociale (Ovcs), due adolescenti di 14 e 16 anni sono morti a causa di ferite d'arma da fuoco ricevute durante le manifestazioni contro il governo di Nicolas Maduro. Le altre due vittime registrate sono un 24enne morto a La Victoria e una donna di 27 anni deceduta dopo essere stata colpita da una pallottola nel quartiere di Altamira a Caracas.