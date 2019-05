Il principe Harry annulla una visita in Olanda prevista per l'8 e il 9 maggio, e la notizia scatena le voci sulla nascita del figlio, il royal baby, primogenito del figlio di Diana e di Meghan Markle. Voci che parlano addirittura di un bimbo già nato con i neo-genitori che lo terrebbero "segreto", come hanno preannunciato di voler fare, o che forse sta per arrivare a giorni. L'agenda prevedeva una tappa ad Amsterdam, prima del trasferimento all'Aja dove Harry doveva lanciare ufficialmente il conto alla rovescia in vista degli Invictus Game che si celebreranno nella città olandese l'anno prossimo. Tutto rimandato, sicuramente per via del bebè. Harry e Meghan qualche tempo fa hanno fatto sapere che non avrebbero rivelato subito la nascita del loro primo figlio, preferendo dare la notizia in "differita" per dare il tempo alla famiglia di trovare il suo nuovo assetto. Aspettando il Royal Baby, tutte le foto della gravidanza di Meghan Markle