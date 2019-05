Scontri a Parigi tra polizia e manifestanti a Montparnasse ancora prima della partenza ufficiale del corteo dei sindacati per il Primo maggio, al quale si aggiungono centinaia di gilet gialli (CHI SONO). Le prime tensioni si sono verificate davanti al ristorante La Rotonde, in boulevard de Montparnasse, famoso perché il presidente Emmanuel Macron festeggiò lì l'elezione nel 2017. C’è stato un nutrito lancio di sassi e oggetti verso la polizia da parte di black bloc e gilet gialli che erano in testa al corteo, ai quali le forze dell’ordine hanno risposto con uso di gas lacrimogeni. Altri scontri si sono verificati in place

d'Italie, nel 13esimo arrondissment. La prefettura ha reso noto che i fermi sono finora stati 200, di cui 55 dopo gli scontri a Montparnasse e oltre 12.000 i controlli preventivi. Inseguimenti e cariche si sono registrate anche nelle vie adiacenti del XIV arrondissement, mentre la gran parte del corteo si mantiene calma e pacifica. Mentre a Besançon, nell'est della Francia, da una manifestazione si sono staccati circa 200 gilet gialli che - secondo la radio France Info - hanno tentato di fare irruzione nel commissariato principale della città, ma sono stati respinti.

Attaccato un commissariato di polizia

In place d'Italie i black block hanno preso d'assalto un commissariato lanciato due molotov e altri oggetti contro la polizia e saccheggiato un'agenzia assicurativa Macif. Adesso è ancora possibile entrare nella piazza, ma è impossibile uscirne. Con un intenso uso dei lacrimogeni, la polizia impedisce l'accesso alle vie circostanti applicando la "tattica della nassa" per prevenire ulteriori spostamenti e conseguenti scontri. Una tattica usata fin dall'inizio degli scontri con i "gilet gialli" quasi sei mesi fa.

35 persone fermate prima dell'inizio della manifestazione



Intanto, in città 35 persone erano state fermate ancora prima che la manifestazione, diretta a place d'Italie, prendesse il via. In particolare, sono state arrestate tre persone, una donna spagnola e due uomini tedeschi, sorpresi a manipolare una tanica di benzina. In macchina avevano un coltello, una fionda, due bombole di gas, altre due taniche di carburante, un bidone di acetone e due chili di zucchero, il tutto insieme ad una mappa con l'itinerario della manifestazione.

Gilet gialli invocano "1 maggio storico"

I gilet gialli, tramite le loro pagine Facebook, hanno invocato un "1° maggio storico" al quinto mese di mobilitazione. Nella capitale sono 7.400 i poliziotti e gendarmi schierati, con divieto assoluto di manifestare nei dintorni degli Champs-Elysees, dell'Eliseo, dell'Assemblea Nazionale e di Notre-Dame. Lungo il percorso della manifestazione autorizzata (un'altra di gilet gialli annunciata in partenza dalla piazza del Pantheon è stata vietata) il prefetto ha ordinato la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e il divieto assoluto di parcheggio.

Data ultima modifica 01 maggio 2019 ore 16:30