Attaccare la Francia e gli alleati in Mali e Burkina Faso. Il leader dello Stato islamico Abu Bakr al-Baghdadi, in un nuovo video in cui compare per la prima volta dal celebre sermone nella Grande Moschea di Mosul nel 2014, torna a minacciare e annuncia vendetta per i jihadisti uccisi e detenuti.

Il video

Il video è stato pubblicato da Furqan, l’organo di propaganda video dell'Isis e ne ha dato notizia Site, il sito che monitora il jihadismo sul web. Barba lunga, appesantito, nel filmato il Califfo è seduto a gambe incrociate e ha un kalashnikov al suo fianco. Al-Baghdadi, che è stato dato per morto diverse volte, si trova in una stanza con altri tre uomini i cui volti sono oscurati e parla della "guerra contro i crociati" e della recente battaglia di Baghuz, in Siria, tra le forze curde e i jihadisti dell'Isis.