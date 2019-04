La Cia sbarca su Instagram con un “test” per reclutare nuove spie

È già presente su Facebook e Twitter e ora debutta su Instagram. Per farlo, la Cia, l’agenzia di spionaggio americana, ha scelto un modo alquanto particolare. La prima foto del nuovo profilo, infatti, è in realtà un test destinato ad aspiranti spie che desiderano entrare nella Central Intelligence Agency. Dietro all’apparente banalità della foto, si nascondono molti “segreti” dell’agenzia. "Io spio con il mio piccolo occhio...", si legge nel post. "Sbarcare su Instagram è un altro modo per condividere storie sulla Cia e reclutare americani di talento", ha spiegato un portavoce, citato dai media.

Alcuni degli oggetti sul tavolo

La sfida è riconoscere una serie di oggetti sparsi alla rinfusa su un tavolo, tutti appartenenti ad agenti in servizio. Tra le altre cose, c'è una sveglia puntata sulle 08.46, l'ora del primo attacco alle Torri gemelle di New York, l'11 settembre 2001, ma sono anche visibili una parrucca grigia per agenti sotto copertura, una mappa della Cina e il badge del direttore della Cia, Gina Haspel. Senza dimenticare una busta con la scritta “top secret pulp”, che serve a distruggere documenti, e un ritratto di Tony Mendez, l'agente che si finse regista di Hollywood per liberare sei ostaggi americani a Teheran nel 1980. E non manca nemmeno una scatola con gemelli per i polsini della camicia, utili per permettere agli agenti di riconoscersi fra loro. Con il test per le spie, la Cia mantiene il tono ironico del suo esordio su Twitter: "Non possiamo confermare né smentire che questo sia il nostro primo tweet", era stato il testo del primo messaggio, nel 2014.