Prime scintille fra Donald Trump e Joe Biden, dopo che ieri l'ex vicepresidente americano ha ufficializzato la sua partecipazione alla primarie dei Democratici per le elezioni presidenziali del 2020. L’attuale inquilino della Casa Bianca, 72enne, ha attaccato l’ex vicepresidente, che ha 76 anni, ironizzando sulla sua età. “Io mi sento un ragazzo - ha detto Trump - sono così giovane. Non posso credere di essere il più giovane. Se guardo Joe non so se si possa dire lo stesso”. Immediata la risposta di Biden: “Se lui sembra così giovane e pieno di vita in confronto a me, probabilmente dovrei ritirarmi…".

Il botta e risposta fra Trump e Biden

“Non direi mai a qualcuno che è troppo vecchio - ha anche detto Trump - ma mi stanno facendo apparire molto più giovane sia in termini di età che in termini di energia”. Ma Biden ha replicato: ”Il modo migliore per giudicarmi è guardare se davvero avrò energia e capacita”. L’ex vicepresidente dell’era Obama ha aggiunto: ”A parlare per me c'è quello che ho fatto in politica estera e politica interna. E' giusto farsi domande sulla mie età ma penso di poter portare più esperienza e saggezza”.

Il duello a distanza

Si tratta del primo duello a distanza fra i due. L'ex vicepresidente americano, il giorno dopo la sua discesa in campo per la Casa Bianca, ha rilasciato la sua prima intervista nel corso della trasmissione della Abc 'The View'. In contemporanea ad Indianapolis si è tenuto l'intervento del tycoon davanti alla platea del meeting annuale della Nra, la potente lobby americana delle armi da fuoco. "Avere il loro forte sostegno - ha twittato Trump - è stato fondamentale per fare l'America più grande", rispolverando lo slogan "Make America great again". Di contro Biden ha osservato: "Questa non è la vera America, questo non è quello che noi siamo".