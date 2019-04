Un ex militare di 50 anni si è barricato in casa con almeno due ostaggi a Lourdes, nella zona della stazione ferroviaria, dopo aver sparato dei colpi d'arma da fuoco verso l'esterno. Gli ostaggi sarebbero la sua ex compagna e la figlia. Sul posto sono intervenute le forze speciali e, come spiega la prefettura in un comunicato, nell'area è stato istituito un perimetro di sicurezza e le abitazioni vicine a quella dove si trova l'uomo sono state evacuate. Secondo i media francesi, sarebbe in corso una trattativa con le forze speciali.

Il sequestratore era stato denunciato

Come riferiscono diversi media, la donna aveva più volte denunciato per violenza l'uomo. Il giornale La Depeche ha raggiunto telefonicamente il procuratore della Repubblica di Tarbes, Pierre Aurignac, che ha confermato la situazione: il sequestratore "è l'ex coniuge di uno degli ostaggi, e abbiamo già avuto a che fare con questo signore", ha spiegato. Intanto, la prefettura degli Alti Pirenei chiede "prudenza nel quartiere" della sparatoria e invita "la popolazione a lasciar agire le forze di sicurezza".

Data ultima modifica 23 aprile 2019 ore 15:38