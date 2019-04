Quella in Texas è stata la sua ultima esibizione. No, Katelyn Ohashi, il portento della ginnastica, non ha nessuna intenzione di dire addio alle pedane. Ma, a 22 anni, sta per finire gli studi universitari e, di conseguenza, le gare di categoria.

"Il mio percorso sta per finire"

Da giorni sui suoi account social pubblica foto di suoi esordi, condivide momenti di gioia con le compagne e la coach ma anche mentore e “seconda mamma”, Valorie Kondos Field. “Wow. Questo percorso incredibile sta per finire. Sono grata per tutto quello che la ginnastica mi ha insegnato. E’ stato un viaggio così incredibile da non riuscire a credere di aver avuto la fortuna di poterlo condividere con voi”, scrive in un tweet la ginnasta che, anche nell’ultima esibizione ha sfoggiato acrobazie e salti che hanno lasciato a bocca aperta i giudici del Women's Gymnastics National Championship in Fort Worth, in Texas, e tutta la rete.

"Questo è solo l'inizio"

Un’esibizione commossa, ma sempre col sorriso sulle labbra, che non è per niente un addio. “Grazie per tutto l’amore e il sostegno - scrive Katelyn Ohashi sui social - Questo è solo l’inizio”.