Dall'inizio di maggio, gli Usa porranno fine alle esenzioni dalle sanzioni per l’import di petrolio dall’Iran per otto Paesi tra cui c'è anche l’Italia. Lo ha deciso la Casa Bianca, spiegando in una nota, che la decisione "mira ad azzerare l'export di greggio iraniano, negando al regime la sua principale fonte di entrate”. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo, in una conferenza stampa, ha annunciato che gli Stati Uniti non concederanno periodi di grazia dopo lo stop alle esenzioni. La Cina, tra i principali importatori di greggio da Teheran, ha criticato duramente il provvedimento degli Usa.

Prezzo del petrolio ai massimi da 6 mesi

L’iniziativa del presidente americano Donald Trump arriva in un momento in cui il petrolio è schizzato ai massimi livelli degli ultimi sei mesi. Le quotazioni del greggio a New York sono salite del 2,23% a 65,43 dollari al barile. Annunciando lo stop alle esenzioni, la Casa Bianca ha sottolineato che "Usa, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, tre dei più grandi produttori di energia, insieme ai loro amici ed alleati, sono impegnati ad assicurare che i mercati globali del petrolio restino forniti in modo adeguato".

Il comunicato della Casa Bianca

Nel comunicato, la Casa Bianca spiega inoltre che ”l’amministrazione Trump e i suoi alleati sono determinati a sostenere ed espandere la campagna di massima pressione economica contro l'Iran per mettere fine all'attività destabilizzante del regime che minaccia gli Stati Uniti, i nostri partner ed alleati, e la sicurezza in Medio Oriente”. Il provvedimento degli Usa, si legge ancora nella nota, “segue la designazione del corpo dei guardiani della rivoluzione come organizzazione terroristica straniera, dimostrando l'impegno degli Usa a spezzare la rete del terrore iraniano".

Cina: “Nostri rapporti con Iran legittimi”

La Cina non è d'accordo con quanto deciso dagli Usa. Pechino si oppone "alle sanzioni unilaterali e alla giurisdizione ad ampio raggio", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, per il quale gli accordi siglati tra Cina e Iran sono "ragionevoli e legittimi".