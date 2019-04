Un allevatore è stato ucciso a Gainesville, in Florida, da un casuario, grande uccello originario dell'Australia e della Nuova Guinea, che l'uomo teneva nel proprio giardino. Marvin Hajos, 75 anni, secondo quanto riporta la Cnn, dopo una caduta nel cortile di casa, è stato attaccato dall’animale che è considerato, da diversi ornitologi e dallo zoo di San Diego, "l’uccello più pericoloso del mondo" per le sue caratteristiche. E’ dotato infatti di artigli "simili a un pugnale", lunghi "fino a 4 pollici", ovvero poco più di 10 centimetri.

Le indagini delle autorità

L'incidente è accaduto venerdì 12 aprile. L'allevatore ha chiamato il 911, il numero per le emergenze negli Stati Uniti, intorno alle 10 di mattina. E' stato trasportato in ospedale ma è morto per le ferite provocate dall'uccello. Le autorità stanno indagando sull’episodio.

Perché il casuario è pericoloso

Il casuario è un uccello dal peso considerevole (possono raggiungere anche i 54 chili), incapace di volare. La Commissione per la conservazione della fauna e della fauna selvatica della Florida considera i casuari come appartenenti alla Classe II: questi uccelli rappresentano un pericolo per gli esseri umani. I proprietari devono rispettare determinate regole, come quella di tenerli in gabbie particolarmente sicure, e avere "esperienza sostanziale" con gli animali, secondo la Commissione. La Classe II è la stessa categoria in cui vengono inseriti alligatori, tassi del miele e leopardi nebulosi, mentre la Classe I include predatori come leoni, tigri e orsi.