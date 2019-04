Elezioni Finlandia, sinistra avanti ma l'estrema destra rimonta

Il partito socialdemocratico ottiene la maggioranza relativa alle elezioni parlamentari in Finlandia. Con oltre il 70% delle schede scrutinate si attesta attorno al 18% delle preferenze. Contrariamente alle notizie diffuse subito dopo la chiusura delle urne i populisti di estrema destra dei “Veri Finlandesi” - alleati di Matteo Salvini - rimontano, come previsto anche da sondaggi.

La sorpresa dei "Veri Finlandesi"

I socialdemocratici, guidati dall’ex-leader sindacale Antti Rinne, attualmente sono la quarta forza politica. L'estrema destra è al secondo posto nel conteggio dei voti con il 17,3% dei consensi. Seguono il partito conservatore Kokoomus del ministro delle Finanze in carica Petteri Orpo e il partito di centro del premier uscente, Juha Sipila. Il leader dell'ultradestra Olli Kotro aveva scommesso sulla paura dei cittadini di nuovi sacrifici richiesti dagli altri partiti per contrastare i cambiamenti climatici e sulla preoccupazione di un aumento dei reati sessuali, che l'estrema destra ha attribuito agli immigrati.

Socialdemocratici in testa

La politica anti-stranieri dei "Veri Finlandesi" si è declinata in ambito europeo con l'adesione al progetto del vicepremier leghista italiano di costituire un'alleanza sovranista. Con il secondo posto potrebbero, però, non avere voce in capitolo nel nuovo governo. La partita per guidare il paese dovrebbe passare ai socialdemocratici di Rinne: la maggioranza dei finlandesi, infatti, sembra aver puntato sulla lotta ai cambiamenti climatici e sulla difesa delle politiche sociali attualmente in vigore.