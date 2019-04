Gli Stati Uniti centrali sono stati colpiti, la seconda volta in un mese, dal cosiddetto “ciclone bomba”, un fenomeno meteorologico che comporta un rapido calo della pressione atmosferica e una tempesta di neve e vento che si rafforza in modo esplosivo. La tempesta ha causato l’interruzione dell’elettricità in migliaia di case e imprese del South Dakota dove sono caduti in poche ore oltre 50 cm di neve con venti fortissimi. Nella zona occidentale del Nebraska il Dipartimento dei trasporti oggi ha chiuso le autostrade, mentre i trasporti via terra e via aerea sono stati interrotti dal Colorado al Minnesota.

Colorado, dalla calura estiva alla neve

Emblematica la situazione del Colorado dove in poche ore si è passati da una calura quasi estiva a consistenti fiocchi di neve. Sorpresi dall’improvviso cambiamento i residenti che hanno inviato alla CNN i loro tweet per immortalare il paesaggio “prima” e “dopo” il passaggio della tempesta di neve. Reazioni meravigliate perché tutto è successo in poche ore.