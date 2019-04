Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.8, è stata registrata a Est dell'isola di Sulawesi, in Indonesia, e le autorità hanno lanciato un allarme tsunami. Ai residenti in alcune aree è stata ordinata l’evacuazione. L’epicentro è stato localizzato in mare, lontano da Palu, la città devastata da un terremoto e dal successivo tsunami che ha causato oltre 4 mila vittime lo scorso settembre (VIDEO). La scossa, comunque, è stata avvertita nella città e ha causato il panico tra gli abitanti del luogo che sono scesi in strada. Terremoti e tsunami in Indonesia, i precedenti più disastrosi

Data ultima modifica 12 aprile 2019 ore 14:49