Sergio Favalli è libero. L’imprenditore italiano rapito in Nigeria il 30 marzo scorso era stato catturato da una banda di criminali. E’ già in viaggio verso l’Italia. Il 62enne di Moretta, nel Cuneese, era residente a Kaduna dove, dopo aver lavorato per la Plot Makero Road, aveva avviato un'attività imprenditoriale autonoma.

Il rilascio

La liberazione di Favalli segna un altro successo dell'intelligence italiana, che arriva qualche giorno dopo aver riportato in Italia il connazionale Sergio Zanotti (CHI E') per tre anni ostaggio in Siria.