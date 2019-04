"Apriamo il nostro primo Eataly in Francia nel più vivo e dinamico quartiere di Parigi con grande orgoglio ed umiltà”. Così il presidente esecutivo del colosso italiano, Andrea Guerra, commenta lo sbarco di domani nel Marais, nel cuore della capitale francese, in un complesso architettonico storico del gruppo Galeries Lafayette, franchisee del marchio italiano. “Ci sono voluti 12 anni – spiega Guerra – perché ci sentissimo pronti a realizzare il sogno di portare il meglio delle eccellenze regionali italiane nel paese”.

Dedicato al valore della Fraternité

Ogni negozio si ispira a un valore immateriale. Eataly Paris Marais è dedicato alla "fraternité", riferendosi “alla parola latina frater che esprime amicizia profonda". Insomma, i cugini d'oltralpe diventano fratelli. Le due più grandi e riconosciute cucine al mondo convivono così nello stesso spazio".

Farinetti: “Non deluderemo i francesi"

Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, ha affermato che il negozio “farà tutto il possibile per offrire ai parigini il meglio della cucina e della cultura italiana. I francesi hanno sempre dimostrato grande apprezzamento per il cibo italiano e non li deluderemo”.

Aperto sette giorni su sette

L'edificio che ospita Eataly Paris Marais è uno spazio multifunzionale su tre livelli in cui ci sono il mercato, la ristorazione e la didattica, e in cui lavorano circa 300 persone, metà italiane e metà francesi. Sarà aperto tutti i giorni della settimana e offrirà 7 punti ristorazioni in cui degustare piatti italiani, specialità delle diverse regioni e prodotti di stagione. Sarà possibile, inoltre, fare acquisti in un grande mercato italiano con la più grande cantina di vini italiani di Parigi con 1.200 etichette".