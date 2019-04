Il ladro sospettato era un’aspirapolvere. In Oregon, gli agenti di Washington County sono stati chiamati da una donna terrorizzata da un sospetto malintenzionato nel bagno. I poliziotti armati, come racconta anche Buzzfeed, si sono precipitati sul luogo indicato dalla segnalazione. Dopo i vari tentativi per far uscire il malintenzionato, gli agenti hanno sfondato la porta e si sono trovati di fronte al robot aspirapolvere Roomba.

Il fatto raccontato dagli agenti del Washington County

Il racconto è stato pubblica sulla pagina ufficiale Facebook del Whashington County Sheriff’s Office. Eccolo:

Ladro sospetto catturato

13:48: Gli agenti ricevono una segnalazione al 911. Una donna dice che qualcuno è nel suo bagno. La “persona” sospetta ha chiuso la porta a chiave e si vedono le ombre sotto la porta del bagno.

13:49: Gli agenti arrivano sul posto.

13:55: Gli agenti circondano la casa e chiedono un cane per assisterli. Gli agenti possono sentire il rumore proveniente dal bagno.

14:05: Dopo aver chiamato diverse volte, il ladro non esce dal bagno. Con le pistole estratte, gli agenti aprono la porta per catturare il malintenzionato... Un aspirapolvere robot automatizzato.

14:13: L’agente Rogers scrive la seguente nota: "Appena siamo entrati in casa, abbiamo sentito "frusciare" in bagno. Abbiamo chiamato diverse volte ma il "fruscio" è diventato più frequente. Abbiamo aperto la porta del bagno e ci siamo imbattuti in un’aspirapolvere robot, il Roomba Robotic Vacuum cleaner, che svolgeva un lavoro molto accurato di pulizia".