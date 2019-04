Usa, ladri restituiscono statua rubata oltre a mazzo di fiori. VIDEO

“Il proprietario è grato che la statua sia stata restituita”. Così scrive la polizia, dopo che un leone rubato è stato riconsegnato da due ladri, con dei fiori e una lettera. Pochi giorni fa a West Chester, in Pennsylvania, i rapinatori si sono introdotti in una abitazione per prelevare una statua dal portico. La polizia di West Chester ha condiviso il filmato del furto sui social, poi ripreso da Storyful, per identificare i sospettati. Dopo 24 ore, i rapinatori hanno cambiato idea e hanno riportato il leone nell'abitazione con un mazzo di fiori e una lettera. "Ringraziamo tutti coloro che hanno condiviso il video e i due ragazzi, - conclude la polizia -una mossa intelligente per restituire la statua ai proprietari". Dubai, la corsa dei dromedari all'Al Marmoom Heritage Festival. FOTO