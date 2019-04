Migranti, Sea Eye a Malta: “Il tempo peggiora, aiutateci”

"Il tempo sta peggiorando, preghiamo Mr. Joseph Muscat di aiutare l'Alan Kurdi". È l’appello che la ong tedesca Sea Eye lancia via Twitter al governo maltese. "Quinto giorno sulla Alan Kurdi – si legge in un passaggio del diario di bordo su Twitter - Speriamo che le menti politiche si rasserenino rapidamente per fare ciò che è umano: proteggere la vita umana".

In mare da 5 giorni

La nave della ong si trova al largo di Malta, dopo aver soccorso, lo scorso 3 aprile, 64 migranti vicino alla Libia. Si è diretta verso Malta - anche se l'approdo a La Valletta rimane ancora incerto - dopo che l'Italia non ha concesso l’approdo a Lampedusa: il governo aveva dato il via libera solo per lo sbarco di due bambini di 1 e 6 anni, delle rispettive madri e, successivamente, anche di una donna incinta, ma la Ong ha preferito non separare le famiglie. A questa situazione sono seguite le polemiche tra la Sea Eye e il ministro dell’Interno Matteo Salvini: la ong ha accusato Salvini di “umiliare i naufraghi” e lui ha risposto esultando su Twitter per il loro dietrofront verso Malta.

