Brasile, traghetto colpisce un ponte e lo fa crollare. VIDEO

Un ponte nella regione amazzonica di Parà, in Brasile, è crollato dopo che un traghetto ha colpito un pilastro provocando il cedimento di una porzione lunga circa 200 metri. Secondo alcuni testimoni, due auto sarebbero cadute in acqua durante l’incidente.

L’autostrada tagliata in due

Il pezzo di ponte che è crollato è caduto nel fiume Moju e, come si vede in un video di Storyful, ha tagliato in due l'autostrada in uno dei porti più trafficati del Paese. Sul traghetto che ha colpito il pilastro non si sono registrate vittime. Sul luogo dell’incidente anche il governatore Helder Barbalho che, su Twitter, ha postato un video del ponte crollato.