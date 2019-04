La nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye, soccorsa nei giorni scorsi, con a bordo 64 migranti, punta verso Malta, dove chiederà un porto sicuro, dopo che l’Italia non ha concesso l’approdo a Lampedusa eccetto il via libera per lo sbarco di due bambini di 1 e 6 anni, delle rispettive madri e, successivamente, anche per una donna incinta. Sea Eye attacca il ministro dell’Interno Matteo Salvini: "Non ha umiliato solo i naufraghi, ma sfrutta tutto e tutti per ottenere il massimo vantaggio possibile da questa situazione”. Ma il titolare del Viminale risponde su Twitter: "Dietrofront, nave Ong diretta a Malta. Molto bene, in Italia non si passa. #portichiusi". Ieri Salvini aveva accusato l'ong tedesca: "Donne e bambini si rifiutano di scendere dalla nave. Non ci resta che augurare buon viaggio verso Berlino". La ong ha ribadito di aver preferito non separare le famiglie a bordo.

Comunicazioni Alan Kurdi-capitaneria di Lampedusa

L'apertura allo sbarco di due bambini e due donne e il conseguente rifiuto emerge anche dalle comunicazioni radio tra la Alan Kurdi e la capitaneria di Lampedusa. "Questa è la motonave di bandiera tedesca Alan Kurdi, le chiedo gentilmente autorizzazione di entrare in attesa che il tempo migliori", spiegano dall'imbarcazione della ong alle 20.30 del 4 aprile. "Perché chiedi di entrare?", chiedono dalla capitaneria. "Domani in giornata aspetto di trovare maltempo", rispondono dalla Alan Kurdi. Il 5 aprile l'Italia autorizza lo sbarco soltanto di alcuni migranti a bordo. "Vi informiamo che la nostra nave imbarcherà solo 4 persone, due madri e due bambini", avvisano da Lampedusa. "Noi vorremmo sbarcare 6 persone: 2 bambini, 2 madri e 2 padri. Non vogliamo separare le famiglie. Abbiamo inviato richiesta scritta al governo italiano", ribatte Alan Kurdi. Ma la risposta è negativa.

