Un 35enne italiano è stato ucciso mercoledì sera a colpi d'arma da fuoco nel ristorante Bella Donna, a Città del Messico, nel quartiere di Cuauhtemoc. A riferire l’accaduto sono stati diversi media locali, tra cui l'emittente Televisa, che sostengono che al momento dell'attacco la vittima fosse in compagnia di alcuni connazionali. Secondo le ricostruzioni, il 35enne è stato freddato mentre pagava il conto. Il killer sarebbe poi fuggito con un complice a bordo di una moto di grossa cilindrata.

Si indaga sul movente, ipotesi di "vendetta per una truffa"

Un impiegato del locale, che si trova non lontano dal centrale Paseo de la Reforma, ha dichiarato all'emittente che "durante la sparatoria si sono sentite imprecazioni e maledizioni in italiano". All'arrivo dei soccorritori il 35enne era ancora in vita, ma è deceduto una volta arrivato in ospedale. Le autorità, citate da diversi giornali, non escludono che il movente dell'omicidio sia quello di una "vendetta per una truffa”. La magistratura ha aperto una inchiesta per omicidio doloso.