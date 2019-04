Si muove verso Lampedusa la Alan Kurdi, la nave della ong Sea Eye con 64 migranti soccorsi a bordo, tra cui dieci donne e sei bambini. Dopo essersi diretta a nord, da qualche ora la nave ha puntato il timone verso ovest e si trova a circa 30 miglia da Lampedusa. La Alan Kurdi avrebbe chiesto al centro di coordinamento marittimo italiano l'indicazione del porto sicuro. Nella notte, quando si trovava in acque Sar maltesi, lo aveva chiesto alle autorità della Valletta. A stretto giro il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Altre vite messe a rischio da una ong straniera, partita da acque libiche in direzione Italia: il nostro governo ha scritto al governo tedesco perché si faccia carico del problema e dal Viminale abbiamo diffidato la nave dall'entrare nelle acque italiane".

Pioggia e vento, peggiora il tempo in mare



La ong aveva fatto sapere che a causa del maltempo tutte le 64 persone a bordo sono state portate sottocoperta: "Sta piovendo, il vento diventa più forte ", ha scritto Sea Eye in un tweet. "Fa freddo e il tempo sta peggiorando”. L'allerta per il gommone in difficoltà era scattata ieri mattina alle 10, su segnalazione di Alarm Phone (il servizio telefonico che fornisce ai migranti un numero da chiamare in caso di difficoltà): aveva ricevuto una telefonata dall'imbarcazione, che si trovava al largo di Zuwarah e chiedeva cure mediche. Il ministro Salvini aveva commentato: “Nave battente bandiera tedesca, ong tedesca, armatore tedesco e capitano di Amburgo. È intervenuta in acque libiche e chiede un porto sicuro. Bene, vada ad Amburgo".