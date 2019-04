Non ci saranno né Marine Le Pen, leader del Rassemblement National francese, né il premier ungherese Viktor Orban. Due assenze eccellenti all'incontro fra i partiti sovranisti convocato dal leader della Lega Matteo Salvini e previsto a Milano per lunedì 8 aprile. L'iniziativa si tiene anche in vista delle elezioni europee previste il 26 maggio.

L'annuncio di Salvini

"Sto organizzando un grande evento a Milano - aveva annunciato qualche giorno fa Salvini - con tutti gli alleati europei della Lega per proporre una riforma dell'Unione. Ho appena sentito alcuni degli alleati europei al telefono è la prima volta che mi chiamano perché vogliono venire loro in Italia", aveva detto il ministro dell'Interno senza però svelare i nomi dei partecipanti. Di sicuro non ci saranno Le Pen e Orban.

Le assenze di Le Pen e Orban

Per quanto riguarda la francese il portavoce del partito, Alain Vizier, ha spiegato che Le Pen "è impegnata nella campagna elettorale: questo fine settimana sarà in Bretagna, mentre la settimana prossima ha in agenda altri appuntamenti in Francia". L'assenza di Orban è stata invece riferita dal giornale ungherese Nepszava. A Milano, non ci sarà neppure alcun rappresentante di Fidesz, partito del premier. Orban non vorrebbe rompere con il Partito popolare europeo e spera di evitare l'espulsione e anzi di spostare a destra il Ppe dopo le elezioni. Per questo motivo non sarebbe interessato all'iniziativa di Salvini.