Dormire dentro al Louvre? Airbnb regala una notte al museo

Dormire una notte tra i capolavori del Louvre, in compagnia della Gioconda e della Venere di Milo? Ora è possibile. È questo infatti il premio di un’iniziativa di Airbnb, in occasione dei 30 anni della celebre Piramide di vetro presente all’interno del museo. I vincitori del concorso dormiranno proprio al di sotto della Piramide di vetro, in una mini-piramide creata ad hoc al suo interno. Per candidarsi, bisognerà rispondere alla domanda: "Perché saresti l'ospite perfetto di Monna Lisa?" alla pagina web airbnb.com/louvre, entro le 23:59 del 12 aprile. Chi darà la risposta più convincente sarà il fortunato vincitore del premio, destinato a un visitatore e a un accompagnatore. La notte è quella del 30 aprile.

Notte con la Gioconda



I visitatori cominceranno la loro visita al Louvre in compagnia di uno storico dell’arte, per poi fare un brindisi davanti alla Gioconda, e cenare di fianco alla Venere di Milo. La serata si chiude, prima di ritirarsi nella mini-piramide, con un concerto all'interno dei sontuosi alloggi di Napoleone III. “Parigi è una delle città più attraenti al mondo e il Louvre è una delle istituzioni più amate e famose del capoluogo francese”, dice Emmanuel Marill, direttore generale di Airbnb Francia. “Ovviamente è solo per una notte”, aggiunge la direttrice delle relazioni esterne del Louvre Anne-Laure Beatrix. “Ed è davvero come un sogno, una fantasia da offrire ai vincitori. Non penso ci sia nessuno che sia venuto al Louvre e non si sia chiesto cosa succede qui di notte”.