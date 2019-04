E' morto Jean Louis David, aveva 85 anni

Il celebre parrucchiere Jean Louis David è morto all'età di 85 anni dopo una lunga malattia. Creatore di saloni di bellezza noti in tutto il mondo, aveva 85 anni. E' morto in Svizzera, dove viveva dal 2002, anno in cui aveva venduto il suo impero al gruppo americano associato al marchio Franck Provost.

Gruppo nato nel 1976

Coiffeur per eccellenza, fondatore di un gruppo nato nel 1976 presente con i suoi saloni in tutto il mondo, firma di una gamma di prodotti cosmetici di successo planetario, Jean Louis David era nato il 24 marzo 1934. Considerato un visionario delle acconciature, fin dagli esordi aveva avuto successo collaborando con i grandi fotografi di moda come Helmut Newton o Herb Ritts, decidendo poi di scattare da solo le proprie foto e realizzare i propri video negli anni '70.