Cina, uomo accoltella bimbi in una scuola elementare: due morti

Un uomo ha accoltellato a morte due bambini e ne ha feriti altri due in una scuola elementare del sud della Cina. L’attacco si è verificato nella località di Baijiaping, nella provincia interna dello Hunan. Lo riferiscono media cinesi, tra cui il South China Morning Post. L'episodio è avvenuto poco dopo le sette del mattino di oggi, l'una di notte in Italia. I due bambini rimasti feriti sono stati ricoverati in un ospedale locale e non sono in pericolo di vita. Un 31enne è stato arrestato ed è accusato dell’attacco.

I precedenti in Cina

Le indagini sono in corso anche se questo tipo di episodi non è raro in Cina. A febbraio, nella provincia orientale del Jiangsu, un uomo di 33 anni aveva ferito 11 persone tra cui diversi bambini prima di essere fermato da alcuni passanti e dall'intervento della polizia. A gennaio, erano stati feriti 20 studenti in una scuola di Pechino. A ottobre 2018, altri 14 bambini sono stati feriti da una donna di 39 anni che si era introdotta in una scuola di Chongqing, nel sud-ovest della Cina.