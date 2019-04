Un compromesso tra Theresa May e il leader laburista Jeremy Corbyn per chiedere a Bruxelles ancora "una breve estensione" del rinvio (non oltre il 22 maggio) dell’uscita dall’Ue e per scongiurare il "no deal", trovando un "accordo condiviso" che possa passare l'esame di Westminster. E’ la nuova ipotesi in chiave Brexit, profilata dalla stessa premier Tory in un discorso alla nazione, dopo aver incontrato i 21 ministri senior, nel giorno dopo che la Camera dei comuni ha bocciato ancora le 4 opzioni di piano B alternative. Possibilità che, secondo il Guardian, è stata accolta bene da Corbyn: si è detto "molto felice" di incontrare May per provare a cercare un accordo condiviso per evitare il "no deal" con Bruxelles. Critici nei confronti della premier invece i brexiteers Tory, con in testa Boris Johnson. (IL REPORTAGE DAL TAMIGI - LE TAPPE DELLA BREXIT - LE PAROLE CHIAVE)

Non escluso il “no deal”

May non ha escluso il “no deal" a priori, ma ha insistito sul divorzio con un accordo come la soluzione migliore e ha spiegato di volersi sedere a un tavolo con Corbyn. "Ho sempre creduto che potremmo fare di un no deal un successo", ha premesso May, aggiungendo di avere tuttavia alla fine deciso di optare per la ricerca di un compromesso e di considerare preferibile uscire dall'Ue "con un accordo".

Corbyn: "Riconosciamo che May ha fatto un passo"

Poco dopo è arrivata la risposta di Corbyn. "Incontreremo il primo ministro. Riconosciamo che ha fatto un passo, io sento la responsabilità di rappresentare le persone che hanno sostenuto il Labour alle ultime elezioni, ma anche coloro che non lo hanno fatto e vogliono comunque sicurezza e delle certezze per il loro futuro. E questa è la base sulla quale la incontreremo e discuteremo", ha detto il leader dell'opposizione, secondo quanto riferisce l'agenzia Pa.

La richiesta di un altro rinvio

May, nel discorso alla nazione, ha aggiunto: "Avremo bisogno di un'ulteriore estensione dell'articolo 50, che sia la più breve possibile e abbia il fine di far passare un deal. Dobbiamo essere chiari su ciò per cui questa estensione serve: assicurare un'uscita tempestiva e ordinata" dall’Ue. Un rinvio che non dovrebbe andare oltre il 22 maggio dato che la premier ha ribadito la sua intenzione di non far partecipare il Regno Unito alle prossime elezioni europee.

La riunione con i ministri

La decisione di provare a trovare una strada comune da attuare con i Labour è arrivata al termine della riunione da oltre 7 ore del governo Tory britannico. Una svolta che, come riferito da SkyNews, è passata con 17 voti a favore 4 contrari, fra i 21 ministri senior presenti. Ad obiettare contro la nuova richiesta di proroga, pur limitata al 22 maggio, sono stati i titolari della Difesa, Gavin Williamson, della Cooperazione Internazionale, Penny Mordaunt, dei Trasporti, Chris Grayling e la numero due del Tesoro, Liz Truss. Altri ministri brexiteer si sono invece piegati. Fra loro il responsabile dell'Ambiente e potenziale aspirante leader Tory, Michael Gove, che in tv ha difeso la scelta affermando come la cosa più importante sia "attuare la Brexit" e ricordando come "il rispetto del risultato" del referendum del 2016 sia parte pure dell'ultimo "manifesto elettorale del Labour".

La delusione in casa Tory

La ricerca di un compromesso con Corbyn per una Brexit soft provoca però anche numerosi malumori in casa Tory. "E' molto deludente che il governo abbia ritenuto di affidare la realizzazione finale della Brexit a Jeremy Corbyn e al Labour", ha detto Boris Johnson, annunciando subito voto contrario a prescindere. Jacob Rees-Mogg, uno dei capifila dei falchi, ha accusato Theresa May di voler cooperare con "un noto marxista", s'è detto certo che questo le potrebbe costare una significativa perdita di consensi fra i deputati conservatori e ha ammonito che la storia britannica non ha perdonato "i leader che hanno deciso di andare con l'opposizione invece che con il proprio partito".

Data ultima modifica 02 aprile 2019 ore 21:52