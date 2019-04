Juncker attacca: “Alcuni ministri italiani sono bugiardi”

"Alcuni ministri italiani sono bugiardi quando non rivelano i fondi europei dati all'Italia”. Sono queste le parole del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, secondo quanto riporta in un tweet la radio Euranet Plus. La frase, spiega l'emittente, è stata pronunciata da Juncker durante un dibattito.

Juncker: "Abbiamo dato 130 miliardi all'Italia"

"Sono stato in Italia negli ultimi due giorni - ha aggiunto Juncker - e ho constatato sul posto che sono molti gli italiani che pensano che l'Europa non faccia abbastanza per aiutare l'Italia, cosa che mi dispiace". Il presidente della Commissione Europea ha quindi fornito una serie di dati: "Bisogna sapere - ha detto alla radio - che da quando ci sono io abbiamo dato 130 miliardi all'Italia: con il piano Juncker 63,3 miliardi, fondi strutturali per rinvigorire l'economia italiana per più di 44 miliardi. In tutto, il sostegno europeo all'Italia è di 130 miliardi. Esiste un solo italiano che lo sappia? No, perché un certo numero di ministri italiani dice esattamente il contrario, sono dei bugiardi, dei bugiardi".

L’incontro tra Juncker e Conte

Oggi il presidente della Commissione Ue era stato ricevuto dal premier italiano Giuseppe Conte e aveva espresso preoccupazione per la mancata crescita dell’Italia. "Abbiamo avuto un colloquio cordiale e costruttivo come sempre, abbiamo fatto un giro d'orizzonte su tutti i temi", aveva detto Juncker in conferenza stampa. "Le autorità italiane facciano sforzi supplementari per mantenere in vita la crescita in Italia", aveva aggiunto dicendosi "leggermente preoccupato" per il fatto che l'economia italiana continua a regredire. "Il rallentamento economico era previsto", è stata la replica di Conte.

Data ultima modifica 02 aprile 2019 ore 21:05