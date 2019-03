Brexit, terza bocciatura

La Camera dei Comuni britannica ha rigettato per la terza volta l'accordo della premier Theresa May sulla Brexit, con 344 no contro 286 sì. Tramonta così la possibilità offerta dalla Ue di far slittare la Brexit dal 29 marzo al 22 maggio. A questo punto, entro il 12 aprile, il Regno Unito dovrà decidere se chiedere a Bruxelles una nuova proroga della Brexit oppure procedere a un'uscita "no deal", senza alcun accordo. Ad affossare la leader britannica sono stati 34 'ribelli' Tory.

La data chiave del 12 aprile e il vertice del 10 A questo punto, lo scenario "no deal" a partire dalla mezzanotte del 12 aprile "è quello più probabile", sostiene la Commissione europea in una nota nella quale si "rammarica del voto negativo arrivato dalla Camera dei Comuni". In caso di "no deal", precisa la Ue, non sono previsti "accordi settoriali e parziali". Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha intanto convocato un vertice il 10 aprile.

May vs Corbyn

"E' quasi certo adesso che noi si debba partecipare alle elezioni europee", ha detto May, che non si è dimessa pur definendo "grave" l'esito della votazione. La premier ha rinfacciato alla Camera dei Comuni di non avere un piano B maggioritario, avendo detto no al suo accordo, ma anche a un "no deal", a una no Brexit e a un referendum bis. E ha insistito che il governo continui ad agire affinché "la Brexit sia attuata". Il leader laburista all'opposizione ha invece ribadito che l'accordo va cambiato e che "se May non può accettarlo deve andarsene e consentire al Paese di decidere il suo futuro attraverso elezioni generali".

Manifestanti pro-Brexit in piazza