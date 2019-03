Qualche giorno fa è diventato virale in tutto il mondo un video di Papa Francesco che a Loreto ritrae la mano dal bacio dei fedeli. Un gesto che ha sollevato molta curiosità e ironia sui social e che oggi il portavoce vaticano, Alessandro Gisotti, spiega così: “Il Papa lo fa per igiene, non vuole che si spargano germi. Non per sé, ma per evitare che i fedeli si contagino tra loro, specie quando ci sono lunghe code". La tradizione prevedrebbe che i fedeli avvicinino le labbra all’anello del Pontefice ma spesso il bacio finisce sulla mano del Papa e, quando si tratta di molte persone, questo avviene a intervalli ravvicinati.

“Ama abbracciare e farsi abbracciare”

Il Papa comunque non si sottrae al baciamano quando si tratta di “una o poche persone, come si è visto anche in situazioni recenti", ha aggiunto Gisotti. Lo fa quando a volerlo baciare sono in molti, come nel caso della messa a Loreto dove Bergoglio ha ricevuto gli omaggi dei fedeli per oltre 13 minuti. "Lo sapete tutti come lui abbia una grande gioia nell'abbracciare e nel farsi abbracciare dalla gente", ha concluso il portavoce vaticano.

Le critiche a Papa Francesco

Ma l’episodio è stato anche motivo di irritazione da parte dell’ala più conservatrice del Vaticano. Un sito ritenuto vicino a questo gruppo, noto per criticare spesso Papa Francesco, ha definito la vicenda “sconvolgente”, mentre altri hanno affermato che Bergoglio dovrebbe “dimettersi se non ama i rituali della Chiesa”. Alcuni esperti vaticanisti però hanno notato come anche i predecessori di Francesco (Papa Benedetto e Giovanni Paolo) non amavano la pratica del baciamano, specie quando si trattava di lunghe file di persone. L’agenzia Reuters, citando fonti vicine al Pontefice, ha fatto sapere che Francesco si è detto divertito da tutto il clamore suscitato dal gesto.