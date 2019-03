Ben nove infermiere del reparto di maternità del Maine Medical Center di Portland, negli Stati Uniti, sono rimaste incinta contemporaneamente. Per tutte, il termine della gravidanza è previsto tra aprile e luglio. A raccontare la storia di questo piccolo baby boom è stato il sito della Cnn. L'ospedale si è congratulato con le infermiere sui social network, rispondendo anche alle preoccupazioni di alcune persone riguardo il fatto che ci sia abbastanza personale in estate e spiegando di avere un piano per garantire l'operatività della struttura.

"Siamo tutte lì, l’una per le altre"

Le infermiere hanno raccontato di essersi sostenute a vicenda fin dall'inizio e sottolineano che continueranno a farlo fino a quando non partoriranno tutte. "È davvero bello venire a lavorare e vedere altre persone che sono in gravidanza - sottolinea Amanda Spear, una di loro - osservare le loro pance che crescono e parlare di questa esperienza che stiamo vivendo insieme". "Quando ciascuna di noi ha svelato di essere incinta - aggiunge Erin Grenier, un'altra protagonista - penso che sia stato ogni volta un annuncio più felice, e siamo tutte lì l’una per le altre".