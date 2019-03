Un Boeing 737 Max 8 della Southwest Airlines è atterrato ad Orlando in Florida in sicurezza dopo aver dichiarato un'emergenza per un problema ai motori. Lo ha reso noto l'autorità Usa sull'aviazione Faa (Federal Aviation Administration).

Nessuno a bordo

A bordo non c'erano passeggeri perché questo modello della Boeing è stato bloccato a terra dopo i due gravi incidenti che si sono verificati dallo scorso ottobre, Il volo della Southwest era diretto in California ma è dovuto tornare ad Orlando, da dove era partito, per il problema tecnico.