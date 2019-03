La Viking Sky ha riacceso tre dei suoi quattro motori, è stata agganciata da due rimorchiatori ed è diretta al porto di Molde, distante circa 80 chilometri. Le operazioni di evacuazione, che hanno messo in salvo 460 persone su 1.373 grazie agli elicotteri, sono state sospese. Sembra dunque in via di risoluzione la situazione della nave da crociera che ieri ha lanciato un sos segnalando un'avaria ai motori e che si è trovata in balìa di vento a 38 nodi e onde altissime a 2,5 miglia dalla costa della regione di More og Romsdal, ad ovest della Norvegia. (LA NAVE COSTRUITA IN ITALIA - LE FOTO - VIDEO) I feriti ricoverati in ospedale sono 17, alcuni dei quali in condizioni gravi.

Sospese le evacuazioni

Le operazioni di evacuazione sono state sospese quando il capitano della Viking Sky ne ha chiesto l'interruzione per far girare la nave dai rimorchiatori e avviare la navigazione. Tuttavia è ancora da stabilire se sarà necessario riprendere in un altro momento con l'evacuazione dei passeggeri.

La testimonianza

"È stato terrificante. Non ho mai vissuto niente di così spaventoso", ha detto alla tv norvegese Nrk una passeggera della nave. "Sembrava un tornado", ha raccontato la donna, tra le prime persone a essere evacuate, aggiungendo di aver cominciato a pregare "per la salvezza di tutti a bordo".

