Attacco al ministero del Lavoro di Mogadiscio, in Somalia. Il sito dell'emittente locale Radio Dalsan parla di “due esplosioni di autobomba seguite da un'intensa sparatoria nel distretto di Shangani”. Segnala anche che ci sarebbero dei “morti” e che nell’area è in corso una “battaglia”. L’attacco è stato rivendicato dagli estremisti islamici al-Shabaab: secondo l’agenzia Ap, hanno anche annunciato che loro terroristi sono all'interno dell'edificio. Dipendenti del ministero sono stati visti fuggire, anche dalle finestre, ma decine di persone sarebbero ancora intrappolate all’interno. Secondo la polizia, i terroristi in azione sono cinque.

L'assalto al ministero del Lavoro

L'attacco, racconta Ap, è iniziato con un'autobomba kamikaze ai cancelli dell'edificio. La zona era piena di funzionari, dato che sabato in Somalia è giorno lavorativo. “Dopo l'esplosione, uomini armati hanno assaltato gli uffici del ministero del Lavoro", spiega Radio Dalsan. Forze di sicurezza - ha confermato il capitano di polizia Mohamed Hussein - stanno combattendo per neutralizzare i terroristi e salvare i funzionari pubblici intrappolati dentro l’edificio. Testimoni hanno sentito colpi di arma da fuoco provenire dall'interno del ministero.

Chi sono gli al-Shabaab

Poco dopo l’inizio dell’attacco è arrivata la rivendicazione degli estremisti islamici al-Shabaab: intenzionati a creare uno stato islamico radicale in Somalia, da anni attaccano frequentemente Mogadiscio con attentati suicidi a luoghi pubblici, edifici governativi, hotel e ristoranti. Gli al-Shabaab, cellula somala di Al Qaida dal 2012, vogliono imporre al Paese una versione estrema della sharia, la legge islamica, e per questo cercano di cacciare le truppe straniere dall'ex colonia italiana devastata da una guerra civile iniziata nel 1991. Militari dell'Unione africana (Ua), dislocati a Mogadiscio e in altre zone del Paese, stanno riuscendo a tenere i terroristi in zone rurali fuori della capitale dal 2011, ma non a impedire loro incursioni in Somalia e nel confinante Kenya, impegnato nella lotta contro il gruppo islamico sunnita. Gli al-Shabaab sono anche tra i sospettati per il rapimento, in Kenya, della cooperante italiana Silvia Romano.