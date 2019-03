E' arrivato a Roma il presidente cinese Xi Jinping per la sua visita di tre giorni in Italia. Per il presidente Mattarella, che vedrà Xi giovedì, "servono investimenti in infrastrutture".

Mattarella: partenariato solido

“L'Italia è impegnata, assieme ai suoi partner europei e internazionali, a dialogare con la Cina, per permettere alle imprese delle due parti di operare in maniera equa e di favorire l'accesso ai rispettivi mercati, tutelando in particolare la sicurezza degli investimenti”, dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una intervista ai media cinesi. 'Il partenariato tra Italia e Cina è costruito su fondamenta solide, ispirate da naturali convergenze', ha aggiunto il capo dello Stato.

Grazie alla nuova fase dei rapporti con la Cina, l'Italia punta a recuperare almeno 7 miliardi di euro di esportazioni, dice il sottosegretario allo Sviluppo Geraci. Secondo il presidente del Pe Tajani, invece, l'Italia fa "un grave errore: con la scusa esportare il made in Italy, cede sovranità".



