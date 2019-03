E’ stata annunciata da Apple una nuova iniziativa a sostegno di organizzazioni non profit, negli Stati Uniti e in Europa, nell’offerta di programmi indipendenti incentrati sulla media literacy. La capacità di comprendere e valutare criticamente i diversi aspetti dei media nell’era digitale è essenziale in un panorama di notizie sempre più complicato.

Il sostegno di Apple all’Osservatorio Permanente Giovani Editori

L’Osservatorio Permanente Giovani Editori in Italia e News Literacy Project (NLP) e Common Sense negli Stati Uniti, riceveranno un sostegno da Apple per sostenere il loro impegno nei confronti dei giovani. “Di fronte al dilagare delle fake news, non possiamo arrenderci all’idea che debbano essere solo società di fact checking a guidare il processo di selezione dell’attendibilità delle notizie – ha affermato Andrea Ceccherini, fondatore e Ceo dell’Osservatorio Permanente Giovani Editori. "Siamo particolarmente soddisfatti di questa iniziativa che ci aiuterà nella nostra principale missione che è quella di “contribuire allo sviluppo del pensiero critico dei giovani attraverso il confronto tra diverse fonti del giornalismo di qualità.

La soddisfazione di Apple

Tim Cook, CEO di Apple è profondamente convinto che la news literacy è indispensabile al sostegno di una democrazia sana e di una stampa libera. "Siamo orgogliosi di collaborare con organizzazioni che lavorano in prima linea in questo ambito" - ha affermato Cook. Molto soddisfatto anche Lauren Kern, direttore di Apple News. “Siamo impegnati ad offrire un giornalismo di qualità sulla base di fonti attendibili e siamo entusiasti che Apple sostenga le organizzazioni che si impegnano ad allenare le nuove generazioni a come ricercare informazioni precise e attendibili".